Lazio: definita giunta Rocca, 5 donne e 5 uomini, domani presentazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ultimati i dettagli, la nuova giunta della Regione Lazio è pronta e definita. Domani la presentazione del presidente Francesco Rocca. L’accordo definitivo tra i partiti della coalizione di centrodestra è stato chiuso oggi, dopo aver raggiunto giovedì l'intesa sullo schema di massima. Secondo quanto apprende "Agenzia Nova", nelle ultime ore di trattative sono sopraggiunte alcune novità: dovrebbero entrare la dirigente del Comune di Rieti Manuela Rinaldi per Fd'I (favorita su Michele Nicolai) Luisa Regimenti per FI (è saltata Maria Spena) e Simona Baldassarre della Lega al posto di Cinzia Bonfrisco. Per il resto la squadra è come già anticipata e sarà composta da dieci assessori, 5 uomini e 5 donne. La spartizione prevede 6 incarichi per Fd’I, con la delega alla Sanità per Rocca. Mentre 4 assessorati, due a testa, per Lega e Forza Italia. In particolare, per Fratelli d’Italia, i nomi sono il “meloniano” Giancarlo Righini e il “rampelliano” Fabrizio Ghera. Il primo avrà le deleghe al Bilancio e all’agricoltura, mentre per il secondo l’assessorato ai Trasporti e rifiuti (non è da escludere neanche Lavori pubblici e Rifiuti). La vicepresidenza sarà di una donna e, in questo caso, c’è l’ex eurodeputata Roberta Angelilli, con la delega allo Sviluppo economico e attività produttive. (segue) (Rer)