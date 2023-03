Lazio: definita giunta Rocca, 5 donne e 5 uomini, domani presentazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre in quota Fratelli d’Italia, Elena Palazzo sarà il nuovo assessore allo Sport, mentre Massimiliano Maselli all’Urbanistica e lavori pubblici (in questo caso si parla anche di Turismo e Trasporti). Poi la novità Manuela Rinaldi dovrebbe avere l’incarico di guidare i Servizi sociali, ma non è escluso Rifiuti lavori pubblici. Per quanto riguarda la Lega, Pasquale Ciacciarelli sarà il nuovo assessore alla Cultura. Altro nome forte del Carroccio è Simona Baldassarre, che avrà la delega al Turismo (in caso di scambio con Fd'I potrebbe avere Urbanistica e casa). Sul fronte Forza Italia, il secondo dei non eletti, Giuseppe Schiboni, dovrebbe guidare l’assessorato all’Ambiente (lontana l'ipotesi che abbia pure la delega ai rifiuti), mentre l’ultima casella in giunta, quella della Scuola, dovrebbe essere ricoperta da Luisa Regimenti. Infine, per la presidenza del Consiglio regionale la scelta ricadrà su Antonello Aurigemma di Fd’I. Tutto questo salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, con le deleghe che comunque possono subire variazioni in corso d'opera. (Rer)