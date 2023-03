Milano: due giorni di congresso per l'estrema destra extraparlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 150 militanti appartenenti all'estrema destra extraparlamentare, provenienti da quattro gruppi – Lealtà Azione, Casapound Italia, Fortezza Europa, Movimento Nazionale Rete dei Patrioti - si sono riuniti ieri e oggi per una due giorni di confronto su diverse tematiche - lavoro, istruzione, salari – e per commemorare i vent'anni dall'apertura della sede di Piazza Aspromonte. Ieri "il congresso", si è aperto con un incontro per ricordare la scomparsa di Massimo Morsello, terrorista dei Nar – i Nucleri Armati Rivoluzionari – e cofondatore insieme a Roberto Fiore di Forza Nuova, scomparso il 10 marzo 2001. La giornata di oggi si è aperta con l'incontro dall'evocativo nome "Prospettive per l'unità dei patrioti", per poi proseguire con un secondo panel intitolato "Umano e post umano nell'era digitale". Ma per gli organizzatori non c'è alcun pericolo di un ritorno dell'eversione nera: "Non sta nascendo nessuna cosa nera, non sta nascendo nessun partito. Non abbiamo intenzione di candidarci alle elezioni. È semplicemente un momento di confronto", ha affermato il portavoce nazionale di Casapound Italia Luca Marsella. Solo una cosa è certa, che verranno organizzate "sicuramente iniziative culturali insieme", come quella per ricordare la morte di Sergio Ramelli "come facciamo da sempre", ha aggiunto Marsella. Non è poi mancato un giudizio sull'esecutivo guidato dalla premier Giorgia Meloni che "avrà il tempo di dimostrare che quello che diceva in campagna elettorale diventerà realtà". Secondo il portavoce di Casapound Italia, infatti, cambia poco chi governa al momento perché "chiunque ci vada è in difficoltà a causa delle logiche dell'Unione Europea. Abbiamo le mani legate". E il giudizio al governo, e soprattutto alla figura del presidente del Consiglio Meloni, sfiora appena la sufficienza: per lei voto 6--, "è intelligente ma non si applica" ha detto il presidente del Movimento Nazionale, Duilio Canu. "È quasi più colpevole di chi è accecato dall'ideologia. Loro le cose le sanno, hanno gli strumenti per capire come gira il mondo e scelgono coscientemente di fare una cosa piuttosto che un'altra" ha poi aggiunto. È emerso poi un più profondo problema di disaffezione verso la politica, una "crisi generazionale" che ha colpito anche i gruppi di estrema destra. Alla domanda se avessero visto un aumento della adesioni, Canu ha risposto che "non è così". "La crisi la sentiamo tutti – ha spiegato il presidente di Movimento nazionale -. Una volta avevamo i centri sociali. Siamo spaventati dall'andazzo, facciamo banchetti che una volta creavano confusione, scontri". Ora invece "suscitiamo molto interesse nella fascia dei boomer", ha poi terminato Canu.(Rem)