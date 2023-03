Ucraina: Prigozhin (Wagner), "correrò alle presidenziali del 2024" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appare evidente che Prigozhin si propone ormai come un attore politico, presentandosi all'opinione pubblica come l'unico comandante militare capace, l'unico tanto intrepido da visitare spesso i suoi uomini nelle immediate vicinanze delle prime linee (anche gli alti ufficiali dell'esercito russo visitano spesso il fronte, ma non si fanno riprendere, né tanto meno rilasciano interviste). Il suo linguaggio è semplice e comprensibile, la sua retorica è sobria ed egli non si mostra mai sbruffone - presentando anzi con realismo le difficoltà della guerra - né mostra disprezzo per gli ucraini, che descrive anzi come coraggiosi e tenaci: "Sono come noi". (segue) (Res)