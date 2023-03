Ucraina: Prigozhin (Wagner), "correrò alle presidenziali del 2024" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime settimane Prigozhin ha più volte lamentato interruzioni nelle forniture alle sue truppe, in particolare di munizioni, alludendo all'incapacità o alla corruzione dei comandi militari russi. Allo stesso tempo, egli ha annunciato l'apertura di centri di reclutamento della "Wagner" in tutte le principali città russe e sembra determinato a costituire un proprio esercito privato, "il migliore del mondo", dice, forse per farsi trovare pronto nel momento di un eventuale cambio di regime. (Res)