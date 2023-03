Business news: “Wsj”, settore manifatturiero Usa in difficoltà dopo rialzi tassi d’interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore manifatturiero degli Stati Uniti inizia a mostrare segni di debolezza dopo due anni di forte crescita, a causa delle ripercussioni sulla produzione dei rialzi dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve e del rallentamento delle esportazioni. Lo riferisce il “Wall Street Journal” riportando gli ultimi dati dell’Istituto per la gestione delle forniture, secondo cui i nuovi ordini di prodotti finiti si sono contratti per il sesto mese consecutivo a febbraio. La produzione è in calo dell’1,7 per cento rispetto al picco post-pandemico del maggio scorso e a gennaio gli ordini di beni strumentali civili (con l’esclusione degli aerei) sono diminuiti del 3,4 per cento rispetto al novembre del 2021. Dati che, secondo l’economista di Barclays Jonathan Millar, suggeriscono “che i consumatori e le imprese iniziano a ritrarsi a fronte dell’incertezza economica”. Un rallentamento della produzione manifatturiera, sottolinea il “Wsj”, potrebbe essere un segnale negativo per l’intera economia statunitense: il settore rappresenta solo l’11 per cento del prodotto interno lordo, ma storicamente le sue tendenze anticipano quelle di altri comparti. (Was)