Usa-Giappone: inviato dipartimento di Stato per la sicurezza alimentare lunedì a Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale del dipartimento di Stato Usa per la sicurezza alimentare mondiale, Cary Fowler, sarà a Tokyo lunedì prossimo per rappresentare gli Stati Uniti, assieme alla vice assistente amministratrice dell'agenzia per lo sviluppo internazionale Usaid Mia Beers, al terzo incontro del gruppo di lavoro del G7 sulla sicurezza alimentare e al secondo incontro del gruppo di lavoro degli esperti sui fertilizzanti. Lo rende noto il dipartimento di Stato in un comunicato. Fowler e Beers avranno anche incontri bilaterali con rappresentanti di altri Paesi del G7 per discutere, in particolare, dell'iniziativa statunitense "Feed the future". (Was)