Sudafrica-Italia: una conferenza a Johannesburg per celebrare la Giornata del design (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'architetto italiano Matteo Vercelloni, docente al Politecnico di Milano, ha condotto il pubblico in un percorso incentrato sull'economia circolare nel design contemporaneo, mostrando numerosi esempi di oggetti straordinari (inclusi i corpi illuminanti) creati da artisti e artigiani italiani con materiali e oggetti di risulta, mentre il professore di architettura dell'Università di Johannesburg Leon Krige ha illustrato ricerche e progetti inerenti soluzioni abitative innovative nei centri urbani, realizzabili anche con materiali riciclati, destinate alle categorie più vulnerabili della popolazione. L'uso della luce quale mezzo per creare eleganza e funzionalità in aree pubbliche, ambienti di lavoro e spazi privati, suscettibile di porre in risalto elementi architettonici e naturali e al tempo stesso limitare "l'inquinamento luminoso" che affligge le città del XXI secolo, ha costituito il tema centrale della presentazione del designer dell'illuminazione sudafricano Paul Pamboukian. (segue) (Com)