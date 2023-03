Sudafrica-Italia: una conferenza a Johannesburg per celebrare la Giornata del design (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soffermandosi sull'importanza di garantire a imprese e famiglie sudafricane un accesso all'energia elettrica esteso e affidabile, Sentle Nell - responsabile per la sostenibilità di Enel Green Power, tra i principali attori privati nel settore delle fonti rinnovabili nel paese - ha infine evidenziato l'impegno dell'azienda italiana mirato a erogare elettricità e risorse idriche in modo sostenibile anche a comunità locali e aree rurali più distanti dai principali centri urbani. L'evento e' stato realizzato in cooperazione con la rivista specializzata "Designing Ways", che nel suo prossimo numero dedichera' uno speciale alla Giornata del design italiano in Sudafrica. (Com)