Serbia: Vucic annuncia la formazione di un “movimento popolare per lo Stato”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha annunciato oggi la formazione di un movimento popolare per lo Stato. Secondo quanto riferisce la stampa locale, Vucic si trova oggi a Vranje, nel sud del Paese. Il primo obbligo, ha detto il capo dello Stato, è “proteggere la pace e la stabilità”. "Farò parte di una squadra che sarà al di sopra del partito. Questo non significa chiudere il partito (progressista serbo, di cui Vucic è leader). Nei momenti in cui la situazione nel mondo è così, bisogna riunire tutte quelle persone che sono e non sono nei partiti. Uniamoci tutti per essere pronti ad affrontare tutto ciò che accade intorno a noi", ha detto Vucic. Il presidente ha anche dichiarato che lavorerà alla forma organizzativa del movimento nei prossimi due mesi. "Quando si formerà, alla fine di maggio o all'inizio di giugno, questa è la mia richiesta per voi: di pensarci, di unirvi a quel grande movimento popolare per lo Stato", ha concluso Vucic.(Seb)