Migranti: Fratoianni (Avs), oggi sulla spiaggia di Cutro per restituire dignità a questo Paese

- Oggi "sulla spiaggia di Cutro per restituire dignità a questo Paese e alle sue istituzioni, dignità persa con la sceneggiata del consiglio dei ministri di qualche giorno fa, dignità persa nel rapporto fra Stato e familiari delle vittime del naufragi, dignità che viene persa quando non si salvano le persone in mare". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana e parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, Nicola Fratoianni, parlando con i cronisti sulla spiaggia della città calabrese al termine della manifestazione di oggi pomeriggio. (Rin)