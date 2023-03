Sanità: Mostarda (San Camillo), formazione e prevenzione contro violenza su operatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le aggressioni nei confronti degli operatori sanitari sono un fenomeno in costante e preoccupante crescita", lo dichiara in una nota Narciso Mostarda, Direttore generale dell'azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini, in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, che si celebra domani. "Questi episodi avvengono prevalentemente al pronto soccorso, il primo filtro dell'ospedale - si legge nella nota - , il luogo più esposto ma anche quello dove convergono le fragilità che ogni giorno una struttura ad alta complessità si trova ad accogliere. Questa giornata è l'occasione per riflettere su tutte le misure possibili a garantire maggiore sicurezza ad operatori e pazienti. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato in sinergia con la Polizia di Stato, in particolare il Commissariato di Monteverde, per rafforzare il nostro presidio a pochi metri dal Pronto Soccorso. L'aspetto securitario rappresenta però soltanto una componente di un approccio che deve declinarsi a più livelli. Contrastare la violenza significa anche investire sul capitale umano, sulla formazione e la prevenzione, sull'efficienza dei modelli organizzativi, a partire dal benessere psicologico di chi lavora in ospedale", conclude Mostarda. (Com)