Iran-Arabia Saudita: Ue, accogliamo con favore accordo su relazioni diplomatiche

- L'Unione europea accoglie con favore l'accordo annunciato sulla ripresa delle relazioni diplomatiche tra il Regno dell'Arabia Saudita e la Repubblica islamica dell'Iran e attende con interesse la sua attuazione. Lo riferisce una nota diramata dal servizio di azione esterna dell’Unione europea. L'Ue, prosegue il comunicato, riconosce gli sforzi diplomatici che hanno portato a questo importante passo. Poiché sia l'Arabia Saudita che l'Iran sono fondamentali per la sicurezza della regione, aggiunge la nota europea, la ripresa delle loro relazioni bilaterali può contribuire alla stabilizzazione dell'intera regione. “La promozione della pace e della stabilità e l'allentamento delle tensioni nel Medio Oriente allargato sono priorità fondamentali per l'Ue, che rimane pronta a impegnarsi con tutti gli attori della regione in un approccio graduale e inclusivo e in piena trasparenza”, conclude il comunicato.(Beb)