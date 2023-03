Turchia: elezioni, Partito islamista curdo valuta adesione ad Alleanza del popolo del presidente Erdogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista delle elezioni del 14 maggio, dove dovrà affrontare la più grande sfida al suo governo, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e la sua alleanza di governo stanno corteggiando i piccoli partiti conservatori, tra cui il curdo Huda Par, ovvero il Partito per la causa libera. Intervistato dall’emittente turca “Haber Tv”, il portavoce dell’Huda Par, con sede a Diyarbakir, Serkan Ramanli, ha affermato esponenti del Partito per la giustizia e lo sviluppo (Akp) del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha contatto la formazione islamista curda alcuni mesi per unirsi all'Alleanza del popolo per le elezioni presidenziali e parlamentari in programma per il 14 maggio. Secondo Ramanli, i colloqui si sono fermati dopo i terremoti del 6 febbraio che hanno devastato il sud della Turchia, ma sono ripresi la scorsa settimana. “Non c'è alcun disaccordo. Domani abbiamo una riunione alla presidenza del partito. Dopo aver fatto le nostre valutazioni con i nostri presidenti, dichiareremo la nostra decisione al pubblico”, ha detto Ramanli, precisando che il suo partito non schiererà un candidato presidenziale. Nel 2018 lo Huda Par ha appoggiato la candidatura di Erdogan alle presidenziali. (segue) (Res)