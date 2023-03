Turchia: elezioni, Partito islamista curdo valuta adesione ad Alleanza del popolo del presidente Erdogan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, il partito New Welfare (Yeniden Refah) ha annunciato di aver aderito all’Alleanza del popolo guidata da Erdogan. Il partito è guidato da Fatih Erbakan, figlio di Necmettin Erbakan, primo ministro della Turchia alla fine degli anni '90 e considerato il mentore di Erdogan. Sia Huda Par che Yeniden Refah sono partiti religiosamente conservatori con piccole basi elettorali. Huda Par, nota ufficiosamente come l'ala turca di Hezbollah, è stata fondata nel 2012 un decennio dopo che Hezbollah aveva posto fine alle attività armate in Turchia. Il partito è stato creato per sfidare l'egemonia del partito filo-curdo per la pace e la democrazia (Bdp), il predecessore del Partito democratico popolare (Hdp) nel sud-est della Turchia. Il partito sostiene i diritti dei curdi ma all'interno dello stato della Turchia. (segue) (Res)