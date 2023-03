Turchia: elezioni, Partito islamista curdo valuta adesione ad Alleanza del popolo del presidente Erdogan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha firmato il decreto che anticipa al 14 maggio la data ufficiale delle elezioni presidenziali e legislative inizialmente previste per il 18 giugno. "Dopo questa decisione, che sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, il Consiglio elettorale supremo avvierà il calendario elettorale di due mesi. Di conseguenza, spero che la nostra nazione si recherà alle urne il 14 maggio per eleggere il presidente e i deputati. Penso che la nostra decisione sia vantaggiosa per il Paese, la nazione, la Grande assemblea nazionale turca e i partiti politici”, ha dichiarato Erdogan parlando ai media dopo la firma del decreto. (segue) (Res)