Turchia: elezioni, Partito islamista curdo valuta adesione ad Alleanza del popolo del presidente Erdogan (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta del 14 maggio come data delle elezioni è altamente simbolica. Infatti, il 14 maggio del 1950 si tennero in Turchia le prime elezioni libere nella storia del Paese che furono vinte dal leader del Partito democratico, Adnan Menderes, che governò il Paese come primo ministro sino al 27 maggio 1960, quando venne deposto con un colpo di Stato militare. Le elezioni del 14 maggio giungono dopo i due devastanti sismi di magnitudo 7.8 e 7.6 che hanno devastato undici provincie del sud della Turchia e il nord della vicina Siria lo scorso 6 febbraio provocando oltre 50 mila morti, di cui 47 mila nelle sole provincie turche. Secondo gli analisti, le votazioni rappresenteranno una difficile prova per il dominio ventennale del Partito per la giustizia e lo sviluppo (Akp) del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. (segue) (Res)