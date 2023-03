Turchia: elezioni, Partito islamista curdo valuta adesione ad Alleanza del popolo del presidente Erdogan (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Hdp non ha aderito al momento ad alcuna alleanza, ma ha mostrato la volontà di cooperare con il Chp, invitando Kilicdaroglu al proprio quartier generale per discutere in merito alle elezioni, il quale ha accettato. Partito rivelazione alle elezioni del 2014 con il 13,12 per cento dei voti, l’Hdp è stato colpito dalla repressione portata avanti dal governo turco guidato dal presidente Recep Tayyip Erdogan, seguita al tentato golpe del luglio 2016. Da settembre 2016 in poi la magistratura turca inizia a sottoporre sostenitori, personale e funzionari eletti dell'Hdp ad accuse antiterrorismo. Nel novembre di quello stesso anno, i co-presidenti del partito, i parlamentari Selahattin Demirtas e Figen Yuksekdag, nonché i deputati Nursel Aydogan, Idris Baluken, Leyla Birlik, Ferhat Encu, Selma Irmak, Abdullah Zeydan, Nihat Akdogan e Gulser Yildirim sono arrestati. Gli arresti proseguono negli anni successivi, con almeno 3.000 persone direttamente o indirettamente collegate al partito che finiscono agli arresti. Anche nei giorni delle elezioni amministrative di marzo 2019 decine di candidati ai consigli comunali vengono arrestati con l'accusa di terrorismo e messi sotto processo. Il 17 marzo 2021 il procuratore statale della Corte suprema d'appello Bekir Şahin ha intentato una causa chiedendo la chiusura dell'Hdp presso la Corte costituzionale della Turchia a causa di presunti legami organizzativi con il Pkk. Ha anche chiesto un divieto di cinque anni dalla politica per 687 politici Hdp, tra cui Selahattin Demirtas e Figen Yuksekdah e decine di ex e attuali parlamentari. (Res)