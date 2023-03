Governo: De Rosa (Casapound), su immigrazione fare meglio, rimpatri immediati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'immigrazione "ci aspettiamo qualcosa di meglio. Ci aspettiamo che questo governo operi rimpatri immediati". Lo ha affermato oggi Angela De Rosa, portavoce di Casapound Milano, a margine della due giorni organizzata dai gruppi extraparlamentari di estrema destra, in corso a Milano nella storica sede di Forza Nuova in Piazza Aspromonte. "Molti dei componenti di questa maggioranza di governo hanno parlato della possibilità di fermare le partenze nei paesi d'origine. Ci aspettiamo che questo venga fatto, o almeno si pongano le basi" ha aggiunto De Rosa. Rispondendo alle domande dei giornalisti che le hanno chiesto se avesse fiducia in Giorgia Meloni e nel suo esecutivo, la portavoce di Casapound Milano ha detto di avere delle aspettative "perché credo ci siano dei problemi strutturali in questa nazione e dobbiamo risolverli con politiche di lungo respiro".(Rem)