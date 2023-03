Roma: Morassut (Pd), scongiurare lo sventramento del Parco degli acquedotti con ferrovia merci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lo scenario presente nel documento di piano urbano della mobilità sostenibile di Città Metropolitana di Roma Capitale, che abbandona la realizzazione della Gronda Sud per l’attraversamento delle merci, riproponendo il quadruplicamento della linea regionale per Formia è inaccettabile e va stralciato. Da anni si tenta di resuscitare questo vecchio progetto che comporta lo sventramento del Parco dell’Appia nella zona unica al mondo del Quadraro, del Parco degli Acquedotti, di Tor Fiscale, Campo Barbarico e Capannelle con la motivazione della insostenibilità finanziaria del progetto di Gronda che è invece previsto dal Prg di Roma”. Così in una nota il vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera, Roberto Morassut. (segue) (Com)