Arabia Saudita-Iran: ministro Esteri Emirati, ripristino relazioni importante per il Medio Oriente

- Il ripristino delle relazioni tra Arabia Saudita e Iran è un passo importante verso la stabilità e la prosperità nella regione mediorientale. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, in una nota sul suo profilo Twitter. Ieri, poche ore dopo l’annuncio dell’accordo, il consigliere della presidenza degli Emirati, Anwar Gargash, ha pubblicato una nota in cui accoglieva il ripristino delle relazioni tra i due Paesi. “Gli Emirati Arabi Uniti credono nell'importanza della comunicazione e di un dialogo positivi tra i Paesi della regione, al fine di consolidare i concetti di buon vicinato e partire da un terreno comune per costruire un futuro più stabile per tutti”, ha aggiunto Gargash. (segue) (Res)