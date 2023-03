Migranti: Battilocchio (FI), Ue acceleri su nuovo Patto migrazione e asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le lettere in questi giorni della presidente della Commissione Ue, Von der Leyen, e del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, "sono un'ulteriore testimonianza della volontà di Bruxelles di cambiare passo in tema di gestione dei flussi migratori: responsabilità, solidarietà ed oneri vanno necessariamente condivisi tra i 27 Stati". E' quanto dichiara Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile del Dipartimento Immigrazione, che domani sarà nuovamente in visita a Lampedusa. "Siamo fiduciosi che, già a partire dal Consiglio europeo di marzo, si possano assumere le prime importanti decisioni in materia. Con soddisfazione - prosegue - abbiamo anche preso atto che i ministri degli Interni europei, riuniti al Consiglio Affari Interni di Bruxelles, hanno espresso il loro impegno a procedere verso un accordo per il Patto sulla migrazione e asilo, come confermato dalla commissaria europea agli Affari Interni, Ylva Johansson. Il Patto, che conterrà la nuova cornice di riferimento per le politiche comuni in materia, va approvato entro la fine della legislatura europea, apportando anche quei miglioramenti necessari rispetto alla proposta originaria della Commissione dell'autunno 2020. Forza Italia ha presentato una serie di proposte in tal senso che continueremo a mettere a disposizione. A Bruxelles come a Roma. Serve una risposta strutturata ad un problema strutturale", conclude. (Rin)