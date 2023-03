Germania: “Der Spiegel”, uno yacht Bavaria C50 usato per il sabotaggio ai Nord Stream

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo yacht utilizzato come base dai presunti sabotatori dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 sarebbe un Bavaria C50 di nome “Andromeda”. Sono i dettagli che trapelano da un articolo pubblicato dal settimanale tedesco “Der Spiegel”, che cita alcuni operatori, rimasti anonimi, della marina Wiek dell’isola di Ruegen. L’imbarcazione sarebbe partita dal porto di Rostock, nella Germania nordorientale, il 6 settembre per fare tappa all’isola di Ruegen e a quella danese di Christianso, nelle cui vicinanze sono avvenute le esplosioni il 26 settembre. Il sabotaggio ai danni dei gasdotti sarebbe opera di una squadra di sommozzatori, come già trapelato su altri media tedeschi nei giorni scorsi. Le fonti di “Der Spiegel” confermano adesso che un gruppo di persone, vestite “come comuni marinai”, avrebbe preso a noleggio l’Andromeda. Il settimanale ricorda che un’indagine portata avanti dall’emittente “Ard” e dal settimanale “Die Zeit” hanno fatto emergere che il gruppo sarebbe stato composto da cinque uomini e una donna: uno skipper, due sommozzatori, due assistenti subacquei, un medico. Secondo le informazioni raccolte dallo “Spiegel”, invece, non è chiaro se una donna fosse davvero a bordo mentre sarebbe stato utilizzato “almeno un passaporto bulgaro contraffatto” al momento della presentazione dei documenti. Secondo l’inchiesta portata avanti nei giorni scorsi dall’emittente radiotelevisiva “Ard” e dal settimanale “Die Zeit”, sulla base delle indagini della Procura generale federale (Gba), l’operazione segreta contro i Nord Stream sarebbe stata condotta da un commando di sei persone, formato da cinque uomini e una donna la cui nazionalità rimane da chiarire. Lo yacht sarebbe invece stato noleggiato da una società con sede in Polonia, apparentemente di proprietà di due cittadini ucraini. Secondo quanto emerso nei giorni scorsi da fonti di intelligence Usa, citate dal “New York Times”, nel sabotaggio sarebbe coinvolto un “gruppo filoucraino” ma non ci sarebbero prove di un coinvolgimento del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e del suo governo nell’operazione. (Geb)