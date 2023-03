Spagna: associazione vittime attentato Madrid chiede se ci sono indagini aperte ad un anno prescrizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dell'Associazione delle vittime dell'attentato di Madrid dell'11 marzo 2004, Dori Majali, ha chiesto al governo spagnolo di chiarire se ci sono indagini aperte sugli autori materiali ed intellettuali della strage ad un anno dalla possibile prescrizione dei fatti. In un'intervista all'agenzia di stampa "Europa Press", la presidente dell'associazione, che riunisce più di 600 vittime di vari attentati jihadisti, ha spiegato che mancano informazioni "concrete e serie" sull'esistenza di materiale che manca solo un anno alla scadenza della prescrizione. L'11 marzo 2004, alle prime ore del mattino, dieci delle tredici bombe piazzate da terroristi jihadisti esplosero su quattro treni pendolari di Madrid nelle stazioni di Atocha, Santa Eugenia, El Pozo e vicino a Calle Tellez, causando in totale 192 morti, mentre un'altra vittima in coma morì anni dopo. Majali ha spiegato di essere a conoscenza del fatto che esistono informazioni classificate e, pertanto, nel momento in cui dovessero essere declassificate potrebbe essere "troppo tardi". Majali ha ricordato che la sentenza del 2007 del Tribunale nazionale spagnolo e quella della Corte Suprema non hanno identificato gli autori intellettuali o finanziari e a partire dall'11 marzo 2024 le prove a carico dei presunti autori non potrebbero più essere utilizzate per processarli.(Spm)