Spagna:Sanchez sottolinea impegno del governo nell'industria aerospaziale

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha sottolineato oggi l'impegno dell'esecutivo a "porre la Spagna all'avanguardia nell'industria del trasporto aerospaziale", durante la sua visita alle strutture dell'Istituto nazionale di tecnologia aerospaziale (Inya), a Mazagón, in Andalusia. Il premier ha rimarcato la natura strategica del settore aerospaziale per la trasformazione produttiva e industriale del Paese, ricordando che quella spagnole è un'industria "potente e competitiva" con un impatto economico totale che supera i 13 miliardi di euro pari all'1,2 per cento del Pil nazionale. A questo proposito, il leader socialista ha affermato che il Piano nazionale strategico (Perte) per il settore aerospaziale mobiliterà oltre 4,5 miliardi di euro fino al 2025. Sanchez ha poi evidenziato la creazione dell'Agenzia spaziale spagnola, con sede a Siviglia nell'ambito del processo di distribuzione territoriale delle istituzioni statali avviato dal governo, è una "rivendicazione storica" del settore aerospaziale spagnolo, alla quale l'esecutivo ha finalmente risposto.(Spm)