Farnesina: Tajani a LetExpo di Verona, orgoglioso dell’Italia nel mondo

- Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è oggi al salone LetExpo di Verona. Lo ha reso noto lo stesso Tajani su Twitter. “Oggi a Verona per visitare il salone LetExpo curato da ALIS Italia. In qualità di ministro del Commercio estero sono orgoglioso del sistema logistico e dei trasporti, marittimi in particolare, che l'Italia rappresenta nel mondo. Grazie a Bruno Vespa per la piacevole intervista”, ha scritto Tajani su Twitter.(Res)