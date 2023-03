Lombardia: da summit "Associazione Fraternità" emergono periodi di affido sempre più lunghi per i bambini, ma 3 su 10 rientrano nella famiglia d'origine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre investire ulteriormente e con maggiori risorse sull'affidamento familiare – ha dichiarato Giuseppe Cantoni - per garantire a ogni bambino e ragazzo il diritto di crescere in una famiglia, qualora non sia possibile nella propria. E' altresì necessario fare rete tra le associazioni e, simultaneamente, valorizzare le migliaia di esperienze finora realizzate, facendo conoscere le buone prassi e dando voce agli affidati già maggiorenni, agli affidatari e, per quanto possibile, alle famiglie d'origine. L'obiettivo di questa giornata di Associazione Fraternità si pone di fronte a questa sfida. L'affido è una forma di solidarietà rivolta sia ai minori che alle famiglie da cui provengono. L'affiancamento di un'altra famiglia può aiutare proprio a ripristinare le relazioni interrotte tra genitori e figli in un cammino comune". La tavola rotonda è stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione degli affidi in Italia e Lombardia, avvalendosi degli ultimi dati disponibili (2019) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Quaderni della ricerca sociale 49). Alla fine del 2019 bambini e ragazzi di minore età in affidamento familiare in Italia erano, al netto dei minori stranieri non accompagnati, 13.555, l'1,4 per mille della popolazione minorile residente, in lieve diminuzione rispetto al dato del 2018. In merito all'età degli accolti, la distribuzione nei diversi territori conferma la sostanziale prevalenza di preadolescenti e adolescenti, con una presenza rilevante di ragazzi prossimi alla maggiore età della fascia 15-17 anni, che sono il 27,9 per cento, dagli 11 ai 14 anni il 29,8 per cento, tra i 6 e 10 anni il 26,9 per cento, tra i 3 e i 5 anni il 10 per cento, tra gli 0 e i 2 anni il 4,3 per cento, nell'1,2 per cento dei casi l'età non è indicata. Torna a dare segnali di crescita, sebbene contenuti, l'incidenza di bambini stranieri sul totale degli affidati. Un bambino o adolescente su cinque di quanti sono in affidamento familiare è di cittadinanza straniera. La presenza di msna (minori stranieri non accompagnati) incide in media per circa un quinto degli stranieri in affidamento familiare. Prendendo in considerazione, nello stesso tempo, la durata della permanenza in affidamento familiare, si rileva che questa vale meno di 1 anno nel 18,2 per cento dei casi, da 1 a 2 anni nel 17,3 per cento, da 2 a 4 anni il 21,6 per cento, oltre i 4 anni del 39,1 per cento, non indicato del 3,8 per cento. (segue) (Com)