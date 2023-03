Lombardia: da summit "Associazione Fraternità" emergono periodi di affido sempre più lunghi per i bambini, ma 3 su 10 rientrano nella famiglia d'origine (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bambini e adolescenti in affidamento familiare per classe di età in Lombardia sono da 0 a 2 anni il 4,4 per cento, dai 3 ai 5 anni il 9,4 per cento, dai 6 ai 10 anni il 28,3 per cento, da 11 a 14 anni il 31,6 per cento, da 15 a 17 anni il 26,3 per cento. La media Italia: da 0 a 2 anni il 4,3 per cento, dai 3 ai 5 anni il 10 per cento, dai 6 ai 10 anni il 26,9 per cento, dagli 11 ai 14 anni il 29,8 per cento, dai 15 ai 17 anni il 27,9 per cento, non indicato l'1,2 per cento. Secondo il genere, i ragazzi sono il 51,2 per cento, le ragazze il 48,8 per cento (la media Italia dei ragazzi è 50,7 per cento, ragazze 48,2 per cento, non indicato 1,1 per cento). La percentuale di bambini e adolescenti stranieri in affidamento familiare in Lombardia è del 19 per cento, leggermente al di sotto del dato italiano (20,5 per cento) mentre la percentuale di minori stranieri non accompagnati sul totale dei minori stranieri a livello regionale è del 6,4 per cento, distante dalla media Italia (14,4 per cento). Prendendo come punto di riferimento il tipo di affidamento risulta in Lombardia il 69,5 per cento dei bambini affidato a singole famiglie (al di sopra del valore Italia pari al 56,7 per cento), il 30,5 per cento a parenti (Italia 43,3 per cento). Se si mette, invece, sotto la lente la natura dell'affidamento, l'82,6 per cento è giudiziale, il 17,4 per cento è consensuale, mentre in Italia risulta giudiziale il 79,2 per cento e consensuale il 18,8 per cento (1,9 per cento non indicato). Il periodo dell'affidamento famigliare in Lombardia va dal 22 per cento dei casi se meno di un anno, al 14,7 per cento dei casi da 1 a 2 anni, da 2 a 4 anni al 20,6 per cento, oltre i 4 anni al 42,7 per cento. Su scala nazionale i valori sono i seguenti: meno di un anno il 18,2 per cento, da 1 a 2 anni il 17,3 per cento, da 2 a 4 anni il 21,6 per cento, oltre i 4 anni il 39,1 per cento, non indicato 3,8 per cento. I ragazzi di 18-21 anni in affidamento familiare in Regione sono 319, di cui stranieri 68, a totale Italia sono 1.200 di cui 306 di cittadinanza straniera. Assumendo come parametro la sistemazione alla conclusione dell'affidamento, il 34,8 per cento di bambini e adolescenti che hanno concluso l'affidamento familiare in Lombardia rientra in famiglia d'origine, l'1,9 per cento è indirizzato all'affidamento preadottivo, la voce altra famiglia/singolo affidataria non è stata rilevata, il 23,7 per cento va al servizio residenziale, l'1,9 per cento raggiunge una vita autonoma, destinazione ignota non rilevata, altro 37,7 per cento. A livello nazionale il 34 per cento rientra in famiglia, il 12,6 per cento va in affidamento preadottivo, il 10 per cento in altra famiglia/singolo affidataria, 15,4 per cento in servizio residenziale, raggiunge una vita autonoma il 4,5 per cento, il 3,1 per cento destinazione ignota, il 20,4 per cento altro. (segue) (Com)