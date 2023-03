Lombardia: da summit "Associazione Fraternità" emergono periodi di affido sempre più lunghi per i bambini, ma 3 su 10 rientrano nella famiglia d'origine (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su scala lombarda, nei servizi residenziali per minorenni, se si prende in considerazione la classe d'età, i bambini accolti da 0 a 2 anni sono il 12,7 per cento, da 3 a 5 anni l'11,1 per cento, da 6 a 10 anni il 18,6 per cento, da 11 a 14 anni il 22,2 per cento, da 15 a 17 il 35,5 per cento. In Italia da 0 a 2 anni sono il 7,7 per cento, da 3 a 5 anni l'8,9 per cento, da 6 a 10 anni il 16,1 per cento, da 11 a 14 anni il 18,8 per cento, da 15 a 17 anni il 47,8 per cento, lo 0,7 per cento non indicato. Secondo il genere nei servizi residenziali in Lombardia sono il 55,1 per cento i bambini/ragazzi, in Italia il 63,8 per cento. La percentuale, a livello regionale, di bambini e adolescenti stranieri nei servizi residenziali è del 51,9 per cento (Italia 34,8 per cento). L'incidenza di minori stranieri non accompagnati (msna) sul totale dei minori stranieri nei servizi residenziali in Regione è pari al 19,5 per cento, mentre in Italia l'incidenza è ben del 62,4 per cento. Dalla Regione, al momento dell'inserimento nell'attuale servizio residenziale, proviene l'86,7 per cento di bambini e adolescenti accolti, il 13,3 per cento proviene da fuori Regione. Su scala italiana il 75,7 per cento dalla Regione, il 14,5 per cento da fuori Regione, il 9,8 per cento non indicato. Per quanto riguarda il periodo di accoglienza nei servizi residenziali in Lombardia, il 58,9 per cento di bambini e adolescenti vi risiede da meno di 1 anno, il 34,9 per cento da 1 a 2 anni, il 4,6 per cento da 2 a 4 anni, l'1,7 per cento oltre i 4 anni. Su scala nazionale, meno di 1 anno il 43 per cento, il 29,7 per cento da 1 a 2 anni, il 14,2 per cento da 2 a 4 anni, oltre i 4 anni il 7 per cento, 6,1 per cento non indicato. A fine 2019 i ragazzi accolti tra i 18 e i 21 anni sono 345, di cui con cittadinanza straniera 181. A totale Paese sono 2.435, di cui 1.089 stranieri. I bambini e gli adolescenti maggiorenni accolti con genitori nei servizi di accoglienza per bambino e genitore in Lombardia sono 788, in Italia 3.583. (segue) (Com)