Migranti: Bonelli (Avs), da Meloni e Salvini nessuna sobrietà in momento drammatico per Paese

- Meloni e Salvini "non hanno trovato il tempo, perché non hanno voluto, per incontrare i famigliari delle vittime e dei dispersi del naufragio che sono disperati, ma il tempo lo hanno trovato per festeggiare e cantare con tanto di video pubblici”. Lo ha dichiarato il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. “Meloni e Salvini dal Consiglio dei ministri di Cutro hanno difeso le parole di Piantedosi che ha colpevolizzato chi è morto annegato o chi è sopravvissuto. Poi da Cutro sono passati alla festa di Salvini con tanto di Karaoke ed esibizioni canore della premier”, ha proseguito. "Ancora una volta – ha concluso – mi vergogno per loro perché dimostrano di non sapere cosa vuol dire avere un comportamento sobrio quando il Paese vive un lutto così profondo”. (Rin)