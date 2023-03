Migranti: Gasparri (FI), agire con maggiore fermezza su immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- A quanti accusano il governo di cinismo, "facciamo presente che, in questi giorni, stanno sbarcando in Italia migliaia e migliaia di clandestini. Semmai bisognerebbe avere maggiore fermezza". Lo dichiara il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri (Forza Italia). "Bene ha fatto quindi la Meloni - prosegue - a varare, insieme all'esecutivo, un decreto che prevede sanzioni più severe nei confronti degli scafisti. Bene ha fatto la Meloni a farsi ascoltare dalle autorità europee che ora, finalmente, decidono di sostenere economicamente, e si spera anche con altre iniziative, l'Italia per il controllo delle frontiere e la condivisione dell'accoglienza degli immigrati. Ma bisogna fare ancora di più", perché "sta arrivando troppa gente nel nostro Paese. Il decreto flussi di 82 mila persone - continua Gasparri - è già fin troppo generoso, non si possono fare decreti flussi di 300-400 mila persone, che sarebbero devastanti per il nostro Paese. Ma bisogna agire con maggiore fermezza". In queste ore, ricorda, "la Guardia Costiera e le altre Istituzioni italiane stanno soccorrendo migliaia di migliaia di profughi", dimostrando "la generosità del nostro Paese" ma "non possiamo accogliere tutti". (Rin)