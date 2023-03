Usa: la criptovaluta Usd Coin va a fondo assieme alla Silicon Valley Bank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore della criptovaluta Usd Coin è crollato questa mattina sotto gli 87 centesimi a causa dell'esposizione della società che la gestisce, la Circle Internet Financial, nei confronti della Silicon Valley Bank (Svb) finita ieri in bancarotta. Lo riferisce oggi il "Wall Street Journal". La valuta virtuale è di tipo stabile ed è progettata per essere scambiata esattamente a un dollaro. Il crollo del valore di Usd Coin, scrive il "Wsj", potrebbe avere forti ripercussioni negative sull'intera industria delle criptovalute, che ancora deve riprendersi dal default di un colosso del settore come Ftx. A scendere sotto il valore di un dollaro oggi è stata anche un'altra criptovaluta stabile, Dai, il cui valore è attualmente pari a 90 centesimi. Nelle scorse ore la Circle ha fatto sapere che Svb detiene l'8 per cento dei circa 40 miliardi di dollari di asset che sostengono l'Usd Coin. (Was)