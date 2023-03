Moldova: Fmi, uscita dalla crisi economica prima di altri Stati europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova sarà in grado di emergere dall'attuale crisi economica leggermente prima rispetto agli altri Stati europei, poiché Chisinau ha affrontato l'aumento dell'inflazione prima che colpisse il resto d'Europa. E’ l’opinione del direttore del Dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale (Fmi), Alfred Kammer, intervenuto per l'emittente moldava “Rlive”. L'Europa sta attualmente attraversando un periodo di stallo della crescita economica, ha affermato Kammer, aggiungendo che Chisinau uscirà da questa crisi l'anno prossimo, "probabilmente un po' prima del resto d'Europa", poiché è stata colpita dall'inflazione prima di altri Paesi europei. Secondo Kammer, inoltre, la Banca centrale moldava ha adottato le misure necessarie per affrontare l’aumento dell’inflazione.(Rob)