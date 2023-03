Cospito: presidio di circa 20 anarchici lungo la Darsena a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ventina circa di anarchici si sono riuniti in zona darsena a Milano, lungo il naviglio, per protestare contro il 41 bis e a sostegno di Alfredo Cospito. Il gruppo, prima di iniziare a manifestare, ha scritto sul muro di mattoni del lungo naviglio "nelle carceri lo Stato tortura e uccide" e "al fianco di Alfredo, al fianco di chi lotta", aggiungendo poi uno striscione che recita "contro il 41 bis, per un mondo senza galere, libertà per tutte e tutti". (Rem)