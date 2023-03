Sudafrica-Italia: una conferenza a Johannesburg per celebrare la Giornata del design

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia e l'Istituto italiano di cultura di Pretoria hanno celebrato l'edizione 2023 della Giornata del design italiano in Sudafrica organizzando presso la Facoltà di Arte, Design e Architettura dell'Università di Johannesburg la conferenza "La qualità che illumina. L'energia del design per le persone e l'ambiente", con la partecipazione di un panel di qualificati relatori e di un numeroso pubblico composto da imprenditori, accademici e studenti. Lo rende noto la sede diplomatica in un comunicato. Aprendo i lavori, l'ambasciatore Paolo Cuculi ha ricordato che l'Italia è il Paese europeo che può vantare il maggior numero di aziende attive nel settore del design – oltre 30 mila – con un patrimonio di conoscenze, creatività e innovazione di assoluta eccellenza, riconosciuto a livello mondiale. "Il design e le soluzioni individuate per illuminare luoghi pubblici e residenze private non sono fattori di puro decoro," ha sottolineato l'ambasciatore, "ma svolgono anche un ruolo essenziale per rendere più armonica e inclusiva la vita nei nostri centri urbani, nella costante ricerca di un equilibrio sostenibile con l'ambiente in cui sono immersi". Un approccio riflesso nella candidatura della Città di Roma a ospitare l'Esposizione Universale 2030, valorizzata nell'occasione insieme ad altri eventi di spicco per il design internazionale in programma in Italia nelle prossime settimane, tra i quali il Salone del Mobile di Milano ed Euroluce. (segue) (Com)