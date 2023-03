Kenya-Italia: Mattarella in visita a Nairobi da lunedì per riaffermare l’impegno nel continente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è atteso in Kenya dal 13 al 16 di marzo per una visita ufficiale tesa a rafforzare le relazioni con un Paese ritenuto un solido alleato democratico dell’Italia in Africa ed un buon partner commerciale a livello bilaterale. “Le relazioni tra Kenya e Italia avranno grande impulso il prossimo mese, quando il presidente italiano Sergio Mattarella visiterà il Paese”, aveva dichiarato la presidenza del Kenya a febbraio preannunciando la visita, aggiungendo la fiducia espressa dal presidente William Ruto – alla guida del Paese dallo scorso settembre – nel proficuo miglioramento della cooperazione bilaterale derivante dal dialogo con con Mattarella. La visita sarà l’occasione per parlare di temi come la stabilità e la sicurezza nell’area, della lotta ai cambiamenti climatici, e così mantenere ferma l’attenzione sull’Africa. Il Kenya rappresenta infatti uno dei modelli, fra gli Stati africani, che hanno un ruolo virtuoso nel continente, dal punto di vista politico ed economico e, sebbene resti un modello imperfetto, nel Paese c’è una vivacità economica maggiore rispetto ad altre nazioni dell’area. Lo testimonia la ricchezza di imprese e start up in settori tecnologici – in Kenya è stato sviluppato da Vodafone e dalla compagnia locale un sistema per consentire movimenti finanziari: un’applicazione avanzatissima che permette l’accesso anche dalle aree più remote – e la stabilità politica. (segue) (Rin)