Kenya-Italia: Mattarella in visita a Nairobi da lunedì per riaffermare l’impegno nel continente (3)

- Mercoledì 15 marzo Mattarella volerà a Malindi insieme alla figlia, dove visiterà il centro spaziale "Luigi Broglio" e sarà ricevuto dal presidente dell'Agenzia spaziale italiana Giorgio Saccoccia, dal ministro della Difesa keniota Aden Bare Duale e dal presidente dell'Agenzia spaziale del Kenya, il generale James Aruasa. Dopo il rientro a Nairobi, in programma nel pomeriggio, Mattarella è atteso alla residenza dell'ambasciatore d'Italia e farà un saluto al personale della rappresentanza prima di incontrare la comunità italiana residente in Kenya. Seguirà la cena offerta dall'ambasciata d'Italia in onore dell’ospite. Nell'ultimo giorno della sua permanenza, giovedì, Mattarella incontrerà all'Università di Nairobi il rettore Vijoo Rattansi ed il vice rettore Stephen Kiama e terrà un intervento in Aula magna. Mattarella e la sua delegazione effettueranno un'ultima tappa all'incubatore di progetti E4 Impact Accelerator - progetto promosso dall'Università Cattolica di Milano con il supporto dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics) ed Eni -, dove sarà accolto dall'ex sindaco di Milano ed attuale presidente dell'acceleratore Letizia Moratti, prima di dirigersi in aeroporto e ripartire per Roma. (segue) (Rin)