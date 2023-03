Kenya-Italia: Mattarella in visita a Nairobi da lunedì per riaffermare l’impegno nel continente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ritengo di interpretare il pensiero di tutta la Farnesina, le informazioni e gli approfondimenti di Nova rappresentano uno strumento importante per gli addetti ai lavori" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Dal punto di vista istituzionale, la visita di Mattarelle segue quella effettuata a giugno del 2022 dall’allora ministro degli Esteri Luigi di Maio e il duplice incontro avuto con Kenyatta a Roma nel settembre del 2015 e nel novembre del 2020. In Kenya si recarono anche ad aprile del 2015 l’ex ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, per monitorare l’attuazione di alcuni progetti dopo la strage all’università di Garissa, e nel luglio dello stesso anno l’allora premier Matteo Renzi, quando si trattenne due giorni a Nairobi per colloqui bilaterali con Kenyatta. Nel presentare la missione ufficiale di Mattarella in Kenya, il Quirinale ha sottolineato come il presidente della Repubblica abbia da tempo posto l’accento sull’importanza del continente africano, considerato come prioritario per la nostra politica estera e per le strategie globali, non solo per la questione migratoria, ma anche per il “destino comune” che lega le due sponde del Mediterraneo in termini di partenariato, che in futuro deve necessariamente diventare ancor più forte e sviluppato. Non stupisce dunque che, dopo Camerun, Etiopia, Zambia, Angola e Mozambico, il capo dello Stato abbia scelto il Kenya per la prossima visita di Stato. Secondo quanto riferito dal Quirinale, il viaggio di Mattarella in Kenya servirà a dare un segno politico dell’attenzione italiana nei confronti di un Paese che è ritenuto stabile nel quadro dei ben più complicati sviluppi affrontati da altri vicini sub-sahariani. Le recenti elezioni, seppur scandite da un’accesa competizione, non hanno provocato disordini e ad oggi, agli occhi della comunità internazionale, il ruolo di Nairobi si annuncia importante nel sorreggere gli equilibri regionali sia dal punto di vista della sicurezza – le sue Forze armate partecipano a diverse missioni militari nel continente – che di una non scontata stabilità politica. È, del resto, con il ruolo di mediatore che il Kenya dell’ex presidente Kenyatta si è proposto per favorire la risoluzione del delicato conflitto del Tigrè, come fatto in seguito anche per la crisi in atto nell’est della Repubblica democratica del Congo (Rdc), o ancora tenta di fare per alcune questioni legate all’Eritrea ed alla Somalia. (segue) (Rin)