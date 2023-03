Kenya-Italia: Mattarella in visita a Nairobi da lunedì per riaffermare l’impegno nel continente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia vede di fatto nel Kenya oltre che un buon interlocutore regionale anche un interessante partner commerciale. Su questo fronte, la visita di Mattarella permetterà peraltro di siglare, a firma del viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, un nuovo accordo di cooperazione che prevede un piano di programmazione triennale da 100 milioni di euro fra crediti di aiuto e doni. A riprova di un rapporto donatori-beneficiari con l’Italia che appare più avanzato rispetto a quello intrattenuto da altri Paesi della regione, il partenariato con il Kenya si annuncia proficuo anche per i progetti di cooperazione mirati alla formazione di capitale umano: in questa prospettiva rientrano le visite del presidente al Centro di Formazione professionale di San Kizito, realtà nata in collaborazione con Avsi e oggi in grado di autosostenersi economicamente, e dell'incubatore di imprese, l’E4Impact Accelerator, rivolto al sostegno di nuove imprese sulla base di un consorzio di investitori italiani. Un’altra faccia dell’impegno italiano nel rilanciare la nostra presenza nel Paese, con l’obiettivo nel lungo periodo di favorire la crescita del tessuto imprenditoriale locale e di farne un modello per tutta l’Africa. (segue) (Rin)