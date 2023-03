Kenya-Italia: Mattarella in visita a Nairobi da lunedì per riaffermare l’impegno nel continente (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kenya è considerato un partner importante per l’Italia e un attore strategico per la stabilità e lo sviluppo economico e sociale dell’Africa orientale. Nell’ottica di voler costruire e consolidare relazioni politiche ed economiche sempre più strette con i Paesi del continente africano, particolare attenzione è rivolta proprio al Kenya, per la sua posizione e per le interessanti potenzialità di sviluppo economico e sociale. I cittadini italiani residenti in Kenya rappresentano la seconda comunità italiana più grande in Africa sub-sahariana e, dopo quella britannica, la collettività più numerosa in Kenya. La nostra comunità è integrata e pienamente partecipe dello sviluppo economico del Paese. I rapporti bilateriali sono particolarmente positivi anche in ambito di cooperazione allo sviluppo. Grazie all’accordo di riconversione del credito, primo e unico accordo di questo tipo firmato dal governo keniota, sono stati realizzati molti progetti volti a combattere situazioni di povertà e a supporto delle comunità locali. Anche nell’ambito della cooperazione scientifica i rapporti tra i due Paesi sono positivi: sempre maggiori sono infatti gli accordi di scambio e collaborazione tra istituti universitari italiani e del Kenya. L’Agenzia spaziale italiana, inoltre, opera da decenni presso il Centro spaziale “Lugi Broglio” di Malindi, localizzato sulla costa del Kenya. Per quanto riguarda le relazioni economiche, l’Italia registra un saldo commerciale positivo con il Kenya. L’Italia esporta prevalentemente macchinari industriali, prodotti chimici, elettrodomestici e prodotti alimentari ed importa prodotti agricoli, alimentari, tessili e minerari. Consistenti investimenti italiani si registrano anche nel settore del turismo. (Rin)