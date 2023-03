Ucraina: papa Francesco, visiterò Kiev a condizione di andare anche Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco è disposto a recarsi a Kiev, ma solo a condizione di visitare anche Mosca: “o vado in entrambe le capitali, o non vado in nessuna delle due”. Lo ha chiarito in un’intervista al quotidiano argentino “La Nacion”, confermando che la Santa Sede sta lavorando duramente per porre fine all’invasione dell’Ucraina. Pur ritenendo molto improbabile che in futuro possa svolgersi un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l’ucraino Volodymyr Zelensky in Vaticano, il Pontefice ha detto di considerare “verosimile” l’ipotesi di “una riunione mondiale” che porti a una svolta per una guerra già entrata nel suo secondo anno. Nell’intervista Papa Francesco ha definito Putin “un uomo colto”. (segue) (Abu)