Ucraina: papa Francesco, visiterò Kiev a condizione di andare anche Mosca (2)

- “È venuto qui a trovarmi tre volte come capo di Stato, con lui si possono fare conversazioni di alto livello. Una volta abbiamo parlato di letteratura. Non conosce solo il russo, parla perfettamente tedesco e inglese. La cultura – ha tuttavia aggiunto il pontefice – è qualcosa che si acquisisce, non è una professione morale. Sono due cose differenti”. Con Zelensky il Papa ha invece detto di aver avuto solo due conversazioni telefoniche. Francesco ha ammesso di non avere “un piano di pace” per l’Ucraina, ma ha espresso il desiderio di “servire la pace”. Un impegno condiviso con altri leader mondiali come, ad esempio, il premier indiano Narendra Modi. “Modi è un uomo equilibrate, che può dialogare perfettamente con entrambi (Putin e Zelensky)”, ha osservato il Papa. Quanto a quel che sta accadendo in Ucraina, Francesco ha detto di non sapere se si possa parlare di “genocidio”. “È un termine tecnico”, ha osservato. Tuttavia, ha aggiunto, “quando si bombardano le scuole, gli ospedali, i rifugi, l’impressione è che si voglia distruggere un posto piuttosto che occuparlo”. (Abu)