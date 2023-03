Serbia: fonti stampa, Commissione Ue scrive a premier Brnabic contro imposte sul latte importato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea chiede alla Serbia di ritirare i prelievi imposti sull'importazione di latte e prodotti lattiero-caseari. Lo riferisce l’emittente “N1” citando una lettera indirizzata dalla Commissione alla prima ministra della Serbia, Ana Brnabic. L’istituzione europea ha “espresso preoccupazione” per le restrizioni commerciali che la Serbia ha introdotto negli ultimi mesi, comprese le sovrattasse applicate all'importazione su latte e prodotti lattiero-caseari. "La Serbia non ha adempiuto ai suoi obblighi derivanti dall'Accordo di stabilizzazione e associazione (Asa) con l'Ue, perché non ha consultato l'Ue prima dell'introduzione di tali misure e non ha fornito una giustificazione soddisfacente per la loro introduzione", ha confermato la Commissione europea per “N1”. Il 17 febbraio il governo ha adottato una decisione relativa all'introduzione del prelievo (tasse all'importazione) di 15 dinari per litro di latte e 30 dinari per chilogrammo per sette tipi di formaggio: Emmentaler, Cheddar, Edam, Tilsit, Kackavalj, Masdam e Gouda. Il ministero dell'Agricoltura ha annunciato la decisione il 20 febbraio e il ministro, Jelena Tanaskovic, ha sottolineato in una dichiarazione che questa decisione mira a "stabilizzare la situazione e fermare il calo del prezzo dei prodotti acquistati sul mercato, proteggendo così i produttori serbi". Gli agricoltori hanno reagito positivamente all'introduzione di tasse all'importazione per quanto riguarda il latte, ma chiedono ancora l'introduzione di supplementi più elevati per formaggi a pasta dura.(Seb)