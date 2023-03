Lombardia: da summit "Associazione Fraternità" emergono periodi di affido sempre più lunghi per i bambini, ma 3 su 10 rientrano nella famiglia d'origine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fare rete". Sono queste parole il fil rouge degli interventi alla tavola rotonda "La carità costruisce per sempre: l'affido come accoglienza" che si è tenuta oggi pomeriggio a Milano grazie all'iniziativa di Associazione Fraternità, organismo di Monte Cremasco (Cremona) che riunisce 200 famiglie volontarie per fare accoglienza attraverso l'affidamento familiare. È stata l'occasione per fare il punto sulla situazione degli affidi in Italia e Lombardia, avvalendosi degli ultimi dati disponibili (2019) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Quaderni della ricerca sociale 49). In particolare, periodi di affido sempre più lunghi (il 39,2 per cento dei bambini e adolescenti rimane in affido per oltre 4 anni), ma 3 su 10 rientrano nella famiglia d'origine. Per questo, Giuseppe Cantoni, Presidente Associazione Fraternità, lancia l'appello e chiede che il Terzo settore faccia sistema per fornire ancora più supporto nella gestione degli affidi familiari. I lavori, introdotti da Maria Ivonne Lupo Stanghellini Coordinatrice Associazione Fraternità e dalla testimonianza di Francesca e Ivan Celio, genitori affidatari, hanno visto la partecipazione di Mons. Luca Bressan – Vicario Episcopale per la Cultura, la Missione e l'Azione Sociale della Diocesi di Milano, Cristina Riccardi – Vicepresidente Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, Livia Saviane – Psicologa, Psicoterapeuta, Membro del Comitato Scientifico del Master Affido e Adozione dell'Università Cattolica di Milano, Silvio Premoli – Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza per la città di Milano – Docente Università Cattolica di Milano, dott.ssa Michela Bondardo – Assistente sociale, coordinatrice Tecnico Metodologica del Servizio Coordinamento Affidi Comune di Milano, Sara Maestri – Attrice, scrittrice, mamma adottiva, membro Commissione centrale di beneficenza Fondazione Cariplo, Giuseppe Cantoni, Presidente Associazione Fraternità. (segue) (Com)