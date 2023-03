Lombardia: da summit "Associazione Fraternità" emergono periodi di affido sempre più lunghi per i bambini, ma 3 su 10 rientrano nella famiglia d'origine (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine di queste lunghe accoglienze ciò che attende i bambini e ancor più i ragazzi è in prevalenza il rientro nel nucleo familiare di origine. La sistemazione post accoglienza è, infatti, così distribuita: 34 per cento rientro nella famiglia d'origine, 12,6 per cento affidamento preadottivo, 10 per cento in altra famiglia/singolo affidataria, 15,4 per cento servizio residenziale, 4,5 per cento raggiungimento di una vita autonoma, 3,1 per cento destinazione ignota; voce "altro" il 20,4 per cento. Il report del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prende anche in considerazione il mondo dei servizi residenziali per minorenni, che nella fascia 0-17 anni (al netto dei msna - minori stranieri non accompagnati) in Italia nel 2019 sono 14.053. La classe largamente prevalente è la 15-17 che copre la metà dei presenti nel 2019 (48 per cento) – erano il 31 per cento nel 1998, 42 per cento nel 2007, il 40 per cento nel 2008, il 44 per cento nel 2011, il 48 per cento nel 2012, il 47 per cento nel 2013, il 51 per cento nel 2014. Largamente distanziate seguono le classi 11-14 (19 per cento) e 6-10 (16 per cento), mentre del tutto residuali risultano le incidenze che interessano la classe di 0-2 anni (8 per cento) e di 3-5 anni (9 per cento). Bambini e adolescenti stranieri nei servizi residenziali per minorenni sono il 34,8 per cento nel 2019. La permanenza nei servizi residenziali per minorenni è la seguente: meno di 1 anno 43 per cento, da 1 a 2 anni 29,7 per cento, da 2 a 4 anni 14,2 per cento, oltre i 4 anni 7 per cento, non indicato 6,1 per cento. Secondo la sistemazione post accoglienza dei bambini e ragazzi dimessi dai servizi residenziali per minorenni nel corso del 2019 l'incidenza del rientro in famiglia di origine è del 24,3 per cento, affidamento preadottivo 3,9 per cento, affidamento familiare 8,5 per cento, altro servizio residenziale 29,1 per cento, raggiungimento di una vita autonoma 6,6 per cento, destinazione ignota 12 per cento, altro 15,6 per cento. Tra i minorenni dimessi da tali servizi, quindi, la sistemazione più frequente riguarda il transito verso una nuova tappa dell'esperienza di accoglienza e l'auspicabile esito del rientro in famiglia cala tra i bambini e gli adolescenti dimessi dai servizi residenziali rispetto a quanto rilevato nell'affidamento familiare. (segue) (Com)