Lombardia: da summit "Associazione Fraternità" emergono periodi di affido sempre più lunghi per i bambini, ma 3 su 10 rientrano nella famiglia d'origine (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'1/1/19 al 31/12/19, utilizzando come variabile di lettura la sistemazione al momento della dimissione, il 16,8 per cento dei bambini e adolescenti in Lombardia rientra nella famiglia d'origine, l'1,5 per cento va in affidamento preadottivo, 8,6 per cento in affidamento familiare, 45,8 per cento servizio residenziale, lo 0,3 per cento raggiunge una vita autonoma, il 12,4 per cento ha una destinazione ignota, il 14,7 per cento corrisponde alla voce "altro". La situazione a livello nazionale: rientra nella famiglia d'origine il 24,3 per cento, il 3,9 per cento in affidamento preadottivo, l'8,5 per cento in affidamento familiare, il 29,1 per cento servizio residenziale, 6,6 per cento raggiunge una vita autonoma, il 12 per cento destinazione ignota, il 15,7 per cento voce "altro". I servizi residenziali presenti sul territorio lombardo sono o comunità familiari (8,9 per cento), o comunità socio educative (48,1 per cento), alloggio ad alta autonomia (43 per cento) e zero servizi di accoglienza bambino/genitore, così come strutture di pronta accoglienza, comunità multiutenza e comunità educativo-psicologica. A livello Paese il 17,7 per cento comunità familiari, il 43,3 per cento comunità socio educative, alloggio ad alta autonomia 18,7 per cento, servizi di accoglienza per bambino-genitore il 12,8 per cento, struttura di pronta accoglienza il 3,2 per cento, comunità multiutenza il 2,8 per cento, comunità educativo e psicologica 1,6 per cento. (Com)