Nepal: quattro candidati alla vicepresidenza, tre sono donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’elezione del vicepresidente del Nepal si terrà il 17 marzo prossimo. Il vicepresidente subentra in tutti i casi in cui il mandato presidenziale cessi prima del termine del mandato (dimissioni, impeachment, decesso). Il presidente della Repubblica è eletto per cinque anni con un limite di due mandati e svolge il suo compito col consenso e su raccomandazione del Consiglio dei ministri. Il suo principale dovere è tutelare la Costituzione. Entrambi sono eletti da un collegio elettorale comprendente i membri del parlamento federale (Assemblea nazionale, la camera alta, e Camera dei rappresentanti, quella bassa) e delle assemblee dei sette Stati (Pradesh 1, Madhes, Bagmati, Gandaki, Lumbini, Karnali e Sudurpashchim). (segue) (Inn)