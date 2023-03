Lavoro: Cavallaro (Cisal), sostenere i più deboli ridando dignità al lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripartire dai più deboli, sostenendo in questa fase difficile salari ed assegni pensionistici medio-bassi che sono i più falcidiati dall’inflazione. E' l'aspicio formulato dal segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, in occasione dell’assemblea nazionale dello Snaprecom Cisal. "È aumentato il costo della vita, sì è ridotto ulteriormente il potere d’acquisto ed arrivare alla fine mese per milioni di cittadini è diventato difficilissimo. Una situazione insostenibile - evidenzia - che va ad aggiungersi alle difficoltà registrate nel mondo del lavoro. Sempre più precario, povero. Bisogna rinnovare i contratti, riformare fisco e pensioni con azioni decise e coraggiose. Intervenire sulla sicurezza sui luoghi di lavoro investendo in prevenzione. Spingere sull’acceleratore delle assunzioni, iniettando nuova linfa, anche attraverso la stabilizzazione dei precari, all’interno del pubblico impiego. Una spinta necessaria ad evitare se non la paralisi completa, quanto meno una forte compromissione del Pnrr. Sui tavoli nazionali ci stiamo confrontando con il Governo. Stiamo portando le nostre idee e proposte che ribadiremo nel corso del nostro Congresso Confederale del 17-18-19 aprile a Roma”, conclude. (Rin)