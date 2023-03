Agroalimentare: Del Gallo (Confagricoltura Roma), concorso Olio Evo incentivo per qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese agricole del Lazio nel settore dell'olio "se non producono un prodotto di qualità va in remissione e servono a poco sul mercato. Il Lazio per fortuna sta diventando tra le migliori per la produzione olivica e questi concorsi incentivano la produzione di qualità che è quello che ci serve e quello che il mercato chiede". Lo ha detto Michele Del Gallo, presidente federazione provinciale Olivicola di Confagricoltura Roma in occasione della premiazione per la trentesima edizione del concorso Olio Evo promosso dalla Camera di Commercio al Tempio di Vibia Sabina e Adriano a Roma. Rispetto alla salute economica del settore, Del Gallo ha poi chiarito: "In questo momento i prezzi sono lievemente aumentati ma è vero pure che i costi di produzione sono in crescita. I cambiamenti climatici non aiutano e quindi ci dobbiamo organizzare meglio in rete. In altre Regioni, in questo senso, hanno fatto di più e noi dobbiamo pareggiare i conti perché la nostra qualità merita di essere conosciuta in tutto il mondo", ha concluso. (Rer)