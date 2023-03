Migranti: Alarm phone, perso contatto con barcone con 500 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alarm phone fa sapere di aver perso il contatto con le 500 persone a bordo di un barcone partito dalla Libia e “in pericolo al largo della Sicilia”, segnalato ieri alle “autorità competenti”. “Il nostro ultimo contatto con le circa 500 persone è stato alle 7:48 di stamane”, scrive su Twitter. “Nonostante i report delle autorità e dei media – prosegue –, queste persone non sono state soccorse e sono ancora in pericolo in mare. Da allora, non siamo riuscite a ricontattarle”. (Rin)